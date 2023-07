Atelier phare Galerie de l’histoire Martigues, 20 décembre 2023, Martigues.

Atelier phare Mercredi 20 décembre, 14h00 Galerie de l’histoire Gratuit, inscription recommandée

Installé au sommet de la tour du fort de Bouc, le phare guide les navires entrant dans le chenal de Caronte et sécurise leur trajet. L’atelier invite à construire son propre phare à partir de cet exemple.

Atelier précédé d’une lecture de conte et de la projection de l’émission « C’est pas sorcier » sur les fortifications de Vauban.

À partir de 8 ans

Gratuit, matériel fourni

Inscription recommandée au 04 42 44 34 02

Programmation juillet-décembre 2023 – service Art, Histoire et Archéologie

Galerie de l'histoire Rond-point de l'Hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Ferrières Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 42 44 36 48 [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 44 34 02 »}] [{« link »: « https://www.ville-martigues.fr/fileadmin/Documents/3_Loisirs/Culture/VAH/2023_ete-automne_vah_programme.PDF »}]

Ouverture de 9h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au vendredi // 10h à 12h30 et 14h à 18h le samedi Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

Art Histoire Archéologie Galerie de l’histoire

Fort de Bouc © Ville de Martigues