Les aventuriers du polar. Visite « Les conflits à Martigues » Samedi 25 novembre, 14h00 Galerie de l’histoire Gratuit

Présentation

Afin de mettre à l’honneur le polar à Martigues, le service Art, Histoire et Archéologie et la médiathèque Louis Aragon s’associent pour proposer différentes visites et activités à la médiathèque et à la galerie de l’histoire.

Visite « la ville et l’habitat à Martigues »

Samedi 21 octobre à 14h à la galerie de l’historie

Visite « les conflits à Martigues »

Samedi 25 novembre à 14h à la galerie de l’histoire

Informations pratiques

Tout public

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Renseignements au 04 42 44 34 02

Galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Ferrières Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 44 36 48 Embarquez pour un voyage unique dans la galerie de l’histoire de Martigues. Cet espace innovant de plus de 500 m2, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, vous plonge dans la mémoire de cette cité millénaire et de ses habitants.

Ouverture de 9h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au vendredi // 10h à 12h30 et 14h à 18h le samedi Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T16:00:00+01:00

Visite commentée à la galerie de l’histoire © AHA Martigues