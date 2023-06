CAFÉ DÉCOUVERTE. Les fortifications du village gaulois de L’Île Galerie de l’histoire Martigues, 10 août 2023, Martigues.

CAFÉ DÉCOUVERTE. Les fortifications du village gaulois de L’Île Jeudi 10 août, 09h30 Galerie de l’histoire Gratuit sur inscription

Présentation

Moments conviviaux de rencontre autour d’un thé ou d’un café, les cafés découverte sont une invitation à découvrir des points de vue singuliers sur la ville de Martigues et son patrimoine, depuis la chapelle de l’Annonciade et la galerie de l’histoire.

Le territoire martégal contient les traces de la présence de fortifications établies tout au long de son histoire : parmi les plus anciennes connues, le dispositif de défense du village gaulois de L’Île.

Par Eric Durand, service Art, Histoire et Archéologie.

Informations pratiques

Gratuit

Inscription recommandée au 04 42 44 34 02

Localiser

Galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Ferrières Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 44 36 48 [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 44 34 02 »}] Embarquez pour un voyage unique dans la galerie de l’histoire de Martigues. Cet espace innovant de plus de 500 m2, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, vous plonge dans la mémoire de cette cité millénaire et de ses habitants.

Ouverture de 9h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au vendredi // 10h à 12h30 et 14h à 18h le samedi Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T09:30:00+02:00 – 2023-08-10T11:00:00+02:00

