Atelier « Construis ta tour de Bouc » Mercredi 12 juillet, 14h00 Galerie de l’histoire Gratuit, inscription recommandée

Présentation

Après une courte présentation du fort de Bouc, les enfants seront invités à construire leur Tour de Bouc.

Informations pratiques

À partir de 7 ans

Gratuit, matériel fourni, possibilité d’apporter son goûter pour 16h

Inscription recommandée au 04 42 44 34 02

Localisation

Galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Ferrières Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 44 36 48 [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 44 34 02 »}] Embarquez pour un voyage unique dans la galerie de l’histoire de Martigues. Cet espace innovant de plus de 500 m2, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, vous plonge dans la mémoire de cette cité millénaire et de ses habitants.

Ouverture de 9h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au vendredi // 10h à 12h30 et 14h à 18h le samedi Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:00:00+02:00

atelier Art Histoire Archéologie

Fort de Bouc @ Ville de Martigues