CHASSE AU TRÉSOR. À la recherche du trésor des marins Galerie de l’histoire Martigues, 5 juillet 2023, Martigues.

CHASSE AU TRÉSOR. À la recherche du trésor des marins 5 juillet – 20 décembre Galerie de l’histoire Gratuit sans inscription

Présentation

Accompagnés d’un carnet d’énigmes et de jeux, les enfants parcourent l’histoire de Martigues, de l’âge du Fer au XXe siècle, pour découvrir un trésor caché.

Les chasses au trésor sont récupérables à l’accueil de la galerie 1.

Informations pratiques

De 9 à 12 ans pour les enfants accompagnés

Gratuit

Sans inscription

Renseignements au 04 42 44 34 02

Localiser

Galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville 13500 Martigues Martigues 13500 Ferrières Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 44 36 48 [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 44 34 02 »}] Embarquez pour un voyage unique dans la galerie de l’histoire de Martigues. Cet espace innovant de plus de 500 m2, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, vous plonge dans la mémoire de cette cité millénaire et de ses habitants.

Ouverture de 9h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au vendredi // 10h à 12h30 et 14h à 18h le samedi Entrée gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T16:00:00+02:00

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

chasse au trésor jeune public

© Ville de Martigues