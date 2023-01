DÉMONSTRATION D’ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE. Le tressage de cordes à la période néolithique Galerie de l’histoire Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Démonstrations d'archéologie par Toomaï Boucherat, chercheur associé au LAMPEA (Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique). Galerie de l'histoire Rond-point de l'Hôtel de ville 13500 Martigues Ferrières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Entrée gratuite.

04 42 44 36 48 Embarquez pour un voyage unique dans la galerie de l’histoire de Martigues. Cet espace innovant de plus de 500 m2, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, vous plonge dans la mémoire de cette cité millénaire et de ses habitants. Ouverture de 9h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au vendredi // 10h à 12h30 et 14h à 18h le samedi Présentation Les ateliers, c’est pas que pour les enfants !

Des démonstrations, ouvertes aux petit·es comme au grand·es, pour découvrir l’archéologie, expérimenter des techniques d’artisanat préhistorique et repartir avec un souvenir.

Par Toomaï Boucherat, chercheur associé au LAMPEA (Laboratoire Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique). Informations pratiques Gratuit

Inscriptions au 04 42 44 34 02

Public familial / De 6 à 12 ans pour les enfants

Activité organisée dans le cadre du cycle thématique « la préhistoire à la galerie » consulter toute la programmation Localiser

