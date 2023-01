CAFÉ DÉCOUVERTE. Perles et parures au Néolithique Galerie de l’histoire Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

CAFÉ DÉCOUVERTE. Perles et parures au Néolithique Galerie de l’histoire, 9 mars 2023, Martigues. CAFÉ DÉCOUVERTE. Perles et parures au Néolithique Jeudi 9 mars, 09h30 Galerie de l’histoire

Gratuit, sans inscription

Une visite informelle pour découvrir les perles et parures du Néolithique exposées dans la galerie de l’histoire de Martigues. Galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville 13500 Martigues Ferrières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Entrée gratuite. [{« link »: « https://cutt.ly/B1umxq6 »}]

04 42 44 36 48 Embarquez pour un voyage unique dans la galerie de l’histoire de Martigues. Cet espace innovant de plus de 500 m2, situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, vous plonge dans la mémoire de cette cité millénaire et de ses habitants. Ouverture de 9h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au vendredi // 10h à 12h30 et 14h à 18h le samedi Présentation Moments conviviaux de rencontre autour d’un thé ou d’un café, les cafés découverte sont une invitation à découvrir des points de vue singuliers sur la ville de Martigues et son patrimoine, depuis la chapelle de l’Annonciade et la galerie de l’histoire.

Les premières parures sont apparues à la Préhistoire grâce à la chasse ou à la pêche aux coquillages. La galerie de l’histoire propose de partir à la découverte de ces premiers bijoux à travers ceux qu’elle présente en son sein. Par Eric Durand, service Art, Histoire et Archéologie. Informations pratiques Gratuit, sans inscription

Activité organisée dans le cadre du cycle thématique « la préhistoire à la galerie » consulter toute la programmation

Renseignements au 04 42 44 34 02 Localiser

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-09T09:30:00+01:00

2023-03-09T11:00:00+01:00 © H. Marino

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Galerie de l'histoire Adresse Rond-point de l'Hôtel de ville 13500 Martigues Ferrières Ville Martigues Age maximum 99 lieuville Galerie de l'histoire Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Galerie de l'histoire Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

CAFÉ DÉCOUVERTE. Perles et parures au Néolithique Galerie de l’histoire 2023-03-09 was last modified: by CAFÉ DÉCOUVERTE. Perles et parures au Néolithique Galerie de l’histoire Galerie de l'histoire 9 mars 2023 Galerie de l'Histoire Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône