Un moment de rencontre informelle pour découvrir le moulage, réalisé sur le site néolithique de Ponteau, d’un atelier de broyage de calcite. Galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville 13500 Martigues Ferrières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Entrée gratuite.

Embarquez pour un voyage unique dans la galerie de l'histoire de Martigues. Cet espace innovant de plus de 500 m2, situé au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, vous plonge dans la mémoire de cette cité millénaire et de ses habitants. Ouverture de 9h à 12h30 et 14h à 18h du mardi au vendredi // 10h à 12h30 et 14h à 18h le samedi Présentation Moments conviviaux de rencontre autour d'un thé ou d'un café, les cafés découverte sont une invitation à découvrir des points de vue singuliers sur la ville de Martigues et son patrimoine, depuis la chapelle de l'Annonciade et la galerie de l'histoire. Un temps de rencontre informelle pour découvrir le moulage, réalisé sur le site néolithique de Ponteau, d'un atelier de broyage de calcite. Informations pratiques Gratuit, sans inscription

Activité organisée dans le cadre du cycle thématique « la préhistoire à la galerie »

