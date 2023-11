Visites : Les aventuriers du polar Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues, 21 octobre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Visites organisées dans le cadre du projet « les aventuriers du polar » en partenariat avec la médiathèque Louis Aragon.

Gratuit, à la galerie de l’histoire.

Tout public, sans réservation, dans la limite des places disponibles..

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

Galerie de l’Histoire de Martigues Rond-point de l’Hôtel de ville

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tours organised as part of the « Les aventuriers du polar » project in partnership with the Louis Aragon multimedia library.

Free, in the History Gallery.

Open to all, no reservation required, subject to availability.

Visitas organizadas en el marco del proyecto « Les aventuriers du polar » en colaboración con la biblioteca multimedia Louis Aragon.

Gratuitas, en la Galería de Historia.

Abierto a todos, sin reserva, según disponibilidad.

Besichtigungen, die im Rahmen des Projekts « les aventuriers du polar » in Partnerschaft mit der Mediathek Louis Aragon organisiert werden.

Kostenlos, in der Galerie der Geschichte.

Für alle Altersgruppen, ohne Reservierung, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

