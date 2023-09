Nuit de la création 2023 Galerie de l’École des Beaux-arts de Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Nuit de la création 2023 Galerie de l’École des Beaux-arts de Versailles Versailles, 7 octobre 2023, Versailles. Nuit de la création 2023 Samedi 7 octobre, 19h00 Galerie de l’École des Beaux-arts de Versailles Entrée libre. Samedi 7 octobre 2023 19h – 23h

Installations, expositions,concerts, cinéma

Entrée libre – parcours en ville.

Carré à la farine-Musée Lambinet-Université Ouverte

École des Beaux-Arts-Atelier Numérique-La Rotonde

Conservatoire à Rayonnement Régional-La Maréchalerie

UGC Roxane-Hôpital Mignot-Château de la Maye.

parcours en ville sur l’appli Versailles et sur versailles fr. Galerie de l’École des Beaux-arts de Versailles 11, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T19:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:00:00+02:00

2023-10-07T19:00:00+02:00 – 2023-10-07T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Galerie de l'École des Beaux-arts de Versailles Adresse 11, rue Saint-Simon - 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Galerie de l'École des Beaux-arts de Versailles Versailles latitude longitude 48.804076;2.13437

Galerie de l'École des Beaux-arts de Versailles Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/