Faites vos jeux Galerie de l’École des Beaux-arts de Versailles, 12 mai 2023, Versailles. Faites vos jeux 12 – 14 mai Galerie de l’École des Beaux-arts de Versailles Entrée libre. L’AEBA (Association des Elèves et anciens élèves de l’école des Beaux-Arts de Versailles) a lancé auprès de ses membres un appel à projet sur le thème du jeux. Transformer en jeu le processus créatif (à moins que ce ne soit le contraire), créer des règles que l’on respecte ou pas, évoquer des expériences ludiques, jouer avec la musique, inventer des jeux surréalistes, burlesques…et partager des expériences avec le public. Les approches sont infinies. Venez découvrir nos propositions et… faites vos jeux. Galerie de l’École des Beaux-arts de Versailles 11, rue Saint-Simon – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact.aebaversailles@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T14:00:00+02:00 – 2023-05-12T19:00:00+02:00

2023-05-14T14:00:00+02:00 – 2023-05-14T19:00:00+02:00 © Martine Martineau

