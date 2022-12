EXPOSITION ECHOS VENITIENS Galerie de la Scène nationale d’Orléans, 6 janvier 2023, Orleans.

EXPOSITION ECHOS VENITIENS 6 – 30 janvier 2023 Galerie de la Scène nationale d’Orléans

Bertrand Deshayes, photographe et Carole Melmoux, artiste peintre vous entrainent, à travers leurs regards croisés, dans une traversée intime et poétique de la cité lagunaire.

Galerie de la Scène nationale d’Orléans Boulevard Pierre Segelle, Orleans Orleans

“La peinture conduit à résoudre des équations : trouver de la profondeur dans le plan, de l’harmonie musicale par les couleurs dans le silence et d’exprimer de la fluidité et du mouvement dans l’immobilité.”

Carole Melmoux

Oeuvres créées pour l’exposition disponibles à l’achat.

En parallèle du concert Echos Vénitiens des Folies françoises et Musicque de Joye du 13 janvier 2023 à l’Alliage.

Galerie de la Scène nationale d’Orléans – Gratuit



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T12:00:00+01:00

2023-01-30T18:00:00+01:00

Carole Melmoux / Bertrand Deshayes