Paris Galerie de la Nuit Galerie du Forez, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 02h00

.Tout public. gratuit

Trente créations originales et internationales de peintures représentant la nuit sous une forme allégorique. Initiée à Dijon en mai 2022, présentée à Paris en juin 2023, la Galerie de la Nuit ira à Venise en Décembre 2023. La Galerie de la Nuit est un concept d’exposition temporaire mobile, modulable et collaboratif. C‘est également un projet de médiation culturel thématique. Il s‘agit d’une collection artistique privée constituée de 30 créations originales, du XVIᵉ siècle au XXIᵉ siècle, d’artistes français, canadiens, italiens, allemands, tchèques, autrichiens, anglais, hollandais, belges et suédois. Le thème fédérateur de ces créations est la représentation de la nuit sous la forme d‘une allégorie, d‘une personnification ou d’une incarnation. Galerie du Forez 6 bis, rue du Forez 75003 Paris Contact : https://www.galeriedelanuit.com

