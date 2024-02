Galerie de la Fondation Taylor – Henrard / Hervio / Rousselet Fondation Taylor Paris, jeudi 8 février 2024.

Du jeudi 08 février 2024 au samedi 02 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 19h00

Les « paysages d’âmes » de la peintre expressionniste Joëlle Rousselet viendront dialoguer avec les toiles en mouvement du peintre André Hervio et les sculptures fantastiques d’Evelyne Henrard.

Evelyne Henrard (sculpture)

L’artiste Evelyne Henrard s’est formée aux Beaux-Arts de

Bruxelles puis à l’École Duperré de Paris (section céramique) et à l’École des

Beaux-Arts de Versailles. Ses oeuvres sont régulièrement exposées en France et

à l’international (New York, Corée). Elle est deux fois lauréate du prix d’art

contemporain de la ville de Sèvres (92) et ses sculptures font partie de

plusieurs collections publiques.

Les oeuvres d’Evelyne Henrard

sont le reflet de son attrait pour la nature. Mondes végétal et minéral s’y

croisent dans des créations colorées qui flirtent avec l’abstraction. La

recherche de l’artiste se porte sur l’interprétation – par des jeux de lumières,

matières et nuances – de la vie microscopique.

André Hervio (peinture)

Peintre autodidacte se revendiquant du courant de

l’abstraction lyrique, Hervio expose son travail depuis le début des années 70.

Principaux salons, expositions personnelles et collectives en France et en

Europe, mais aussi en Asie, aux États-Unis, ou au Moyen-Orient, ses tableaux

font également partie de collections publiques et privées.

L’oeuvre d’Hervio est mouvement. Dans ses tableaux, il

organise les lignes, les teintes, la lumière et l’obscurité. L’artiste souhaite

que chaque spectateur, en regardant sa peinture, y trouve des formes, des

émotions et des structures personnelles, comme autant de métamorphoses.

Joëlle Rousselet (peinture)

C’est de façon autodidacte que Joëlle Rousselet commence la peinture.

Elle suit ensuite les coursde Ben Ami Koller et nourrit son travail de ses

rencontres avec d’autres artistes. L’artiste participe régulièrement aux

principaux salons d’art, et expose son travail dans le cadre d’expositions

personnelles et collectives. Elle est lauréate du prix Maxime Juan 2019 de la

Fondation Taylor.

Peintre expressionniste, Joëlle Rousselet envisage son oeuvre comme un «

paysage d’âmes » qui réunit inspirations végétales, minérales, humaines et

animales. Dans une palette aux tonalités rouges, jaunes et noires, le trait

laisse deviner des visages, des regards et des corps en pleine mue…

