Exposition – François Celle – Architecte naval Galerie de la cité de l'eau Publier, 16 septembre 2023

En 1898, François Celle, alors âgé de 26 ans, ouvre les portes des « chantiers navals Excelsior » à Amphion. Les débuts sont immédiatement prometteurs, on construit pour la pêche, pour l’industrie, pour la promenade, on construit chaloupes de sauvetage, canoës, dériveurs, yachts, on radoube sur un slip de fort tonnage, la liste de commande ne cesse de s’allonger… A partir de 1904, François Celle s’oriente dans la construction de canots automobiles de courses et devient précurseur des coques à fond plat, il lance ainsi la construction des racers et cruisers EXCELSIOR. Passionné de course, il participe aux prix prestigieux sur le Léman ainsi qu’à de nombreux meetings importants comme ceux de Monaco, d’Aix les bains, du lac de Garde, il associe son savoir-faire à diverses firmes et entreprises à la pointe de la technologie, il porte sa marque EXCELSIOR au plus haut des podiums et le succès ne le quittera jamais.

