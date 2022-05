Galerie d’Art Villefranche-du-Périgord : Conférence “La personnalité d’Aliénor d’Aquitaine” Villefranche-du-Périgord Villefranche-du-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Villefranche-du-Périgord

Galerie d’Art Villefranche-du-Périgord : Conférence “La personnalité d’Aliénor d’Aquitaine” Villefranche-du-Périgord, 10 mai 2022, Villefranche-du-Périgord. Galerie d’Art Villefranche-du-Périgord : Conférence “La personnalité d’Aliénor d’Aquitaine” Villefranche-du-Périgord

2022-05-10 – 2022-05-10

Villefranche-du-Périgord Dordogne Conférence le 10 mai à 17h : “La personnalité d’Aliénor d’Aquitaine” par Lucienne Nicolini, professeure en histoire – géographie.

Femme de haute culture occitane, Aliénor favorise l’épanouissement de la littérature et des arts, à la croisée des chemins entre Aquitaine des troubadours, France du Nord des chansons de gestes et Angleterre des légendes arthuriennes.

Nombre de places limité, ne tardez pas à réserver!

La conférence sera suivie d’un apéritif.

Tarif : 10€

Réservations: 06 56 74 04 93 ou galeriedart24550@yahoo.com Conférence le 10 mai à 17h : “La personnalité d’Aliénor d’Aquitaine” par Lucienne Nicolini, professeure en histoire – géographie.

Nombre de places limité, ne tardez pas à réserver!

La conférence sera suivie d’un apéritif.

Tarif : 10€

Réservations: 06 56 74 04 93 ou galeriedart24550@yahoo.com Conférence le 10 mai à 17h : “La personnalité d’Aliénor d’Aquitaine” par Lucienne Nicolini, professeure en histoire – géographie.

Femme de haute culture occitane, Aliénor favorise l’épanouissement de la littérature et des arts, à la croisée des chemins entre Aquitaine des troubadours, France du Nord des chansons de gestes et Angleterre des légendes arthuriennes.

Nombre de places limité, ne tardez pas à réserver!

La conférence sera suivie d’un apéritif.

Tarif : 10€

Réservations: 06 56 74 04 93 ou galeriedart24550@yahoo.com freepik

Villefranche-du-Périgord

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Villefranche-du-Périgord Autres Lieu Villefranche-du-Périgord Adresse Ville Villefranche-du-Périgord lieuville Villefranche-du-Périgord Departement Dordogne

Villefranche-du-Périgord Villefranche-du-Périgord Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-du-perigord/

Galerie d’Art Villefranche-du-Périgord : Conférence “La personnalité d’Aliénor d’Aquitaine” Villefranche-du-Périgord 2022-05-10 was last modified: by Galerie d’Art Villefranche-du-Périgord : Conférence “La personnalité d’Aliénor d’Aquitaine” Villefranche-du-Périgord Villefranche-du-Périgord 10 mai 2022 Dordogne Villefranche-du-Périgord

Villefranche-du-Périgord Dordogne