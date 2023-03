Bijoux fantaisie Galerie d’Art Terson de Paleville Sorèze Catégories d’Évènement: Sorèze

Bijoux fantaisie Galerie d’Art Terson de Paleville, 27 mars 2023, Sorèze. Bijoux fantaisie 27 mars – 2 avril Galerie d’Art Terson de Paleville Les artistes que nous représentons sont des professionnels, ils ont tous exposé au sein de notre galerie et convaincus de leurs qualités, nous nous appliquons à soutenir leur carrière. Les Créateurs, lèvent le voile sur les coulisses de leur atelier, et vous font découvrir leur métier et leur passion. Car derrière chaque objet, il y’a un homme ou une femme, il y’a des mains qui façonnent chaque objets ou photographies. Nous mettons en avant le travail de ces hommes et de ces femmes, Venez découvrir les passions et les savoir-faire Galerie d’Art Terson de Paleville Rue Saint Martin 81540 SOREZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://galerie-art-soreze.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 Bijoux photos Gérard Grandazzi

