16 et 17 septembre Galerie d'Art sacré Gratuit. Entrée libre.

La Galerie d’Art sacré de Marmande vous propose de découvrir des objets liturgiques et d’orfèvrerie, mais aussi plus contemporains, comme le Chemin de Croix du peintre Rémy Trotereau.

Galerie d’Art sacré 2 Place Georges Coudray, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine La Galerie d’Art Sacré, installée dans l’ancienne bibliothèque paroissiale de Marmande, s’impose comme un espace patrimonial et historique important.

Elle sert aujourd’hui d’écrin à une galerie d’exposition d’objets d’art sacré. Cette salle, ouverte largement sur le cloître par une grande paroi vitrée bardée de bois, est un véritable écrin pour ces objets si peu souvent présentés au public. Elle met en valeur plus d’une vingtaine d’objets liturgiques provenant des églises de Notre-Dame de Marmande, de Saint-Vincent de Coussan, de Notre-Dame de Beyssac et de la chapelle Saint-Benoît tels que des calices, ostensoirs-soleil, reliquaires, croix de procession…

Elle abrite également un exceptionnel « Chemin de croix » du peintre contemporain Rémi Trotereau, dédié à la « Passion », une œuvre d’une rare puissance émotionnelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

