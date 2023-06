« Les Gardien.ne.s de Corbeil-Essonnes » par la Dame quicolle Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes, 16 septembre 2023, Corbeil-Essonnes.

« Les Gardien.ne.s de Corbeil-Essonnes » par la Dame quicolle Samedi 16 septembre, 14h00 Galerie d’art municipale 10 participants maximum

Se réapproprier l’espace urbain est un des (nombreux) combats des femmes aujourd’hui, face au harcèlement et aux violences qu’elles vivent, simplement en circulant dans la rue. La street-artiste Ladame Quicolle crée donc des portraits, collés dans les rues où les femmes ne se sentent pas en sécurité. Depuis le mois de mars, vous en avez peut-être croisé à la gare, au théâtre ou sur la place du Comte Haymon.

Cet été, l’artiste rencontrera des habitants et des acteurs de la ville pour aborder la question des droits des femmes, et réalisera plusieurs portraits de femmes et d’hommes qui deviendront des gardiens ou gardiennes ; ces œuvres seront apposés dans tous les quartiers de la Corbeil-Essonnes au mois de mars 2024.

16 septembre : atelier de mise en couleurs pour les journées du Patrimoine pour le tout public.

Galerie d’art municipale 16 allées Aristide Briand 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 89 88 92 [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 89 88 92 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Sindy Duarte