Fablab Éphémère Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne Fablab Éphémère Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes, 22 août 2023, Corbeil-Essonnes. Fablab Éphémère 22 août – 1 septembre Galerie d’art municipale 12 places Le FabLab Ephémère en partenariat avec la Cité éducative / Inscription à la galerie d’art ou contact@citeeducative-corbeil-essonnes.fr

Ateliers numériques par le FabLab du 22 au 25 août.

Un atelier OZOBOT pour les enfants de 6-8 ans : OZOBOT

Un atelier M’Bot 2 à partir de 9 ans

Un atelier initiation ARDUINO à partir de 13 ans

Ateliers numériques par le FabLab d u 29 août au 1er septembre.

Un atelier pour les enfants de 6-8 ans : OZOBOT

Un atelier M’Bot 2 (10 places) de 14h/16h à partir de 9 ans

Un atelier initiation ARDUINO à partir de 13 ans.

Animation en libre :+ Animation Plotter de découpe Sticker / + Hour of code, animation code ludique (Minecraft, Hungry Birds…) Galerie d’art municipale 16 allées Aristide Briand 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 89 88 92 [{« type »: « email », « value »: « contact@citeeducative-corbeil-essonnes.fr »}] [{« link »: « mailto:contact@citeeducative-corbeil-essonnes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T10:00:00+02:00 – 2023-08-22T12:00:00+02:00

2023-09-01T14:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:30:00+02:00 ©internet Détails Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes, Essonne Autres Lieu Galerie d'art municipale Adresse 16 allées Aristide Briand 91100 Corbeil-Essonnes Ville Corbeil-Essonnes Departement Essonne Lieu Ville Galerie d'art municipale Corbeil-Essonnes

Galerie d'art municipale Corbeil-Essonnes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbeil-essonnes/

Fablab Éphémère Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes 2023-08-22 was last modified: by Fablab Éphémère Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes Galerie d'art municipale Corbeil-Essonnes 22 août 2023