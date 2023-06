« Louvre à jouer » Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes

Essonne « Louvre à jouer » Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes, 3 juillet 2023, Corbeil-Essonnes. « Louvre à jouer » 3 – 28 juillet Galerie d’art municipale 12 personnes maximum Le Louvre à jouer permet de se familiariser avec le palais du Louvre et ses collections, tout en faisant découvrir la richesse de ses métiers. Sous la houlette d’un médiateur ou d’un animateur communal formé par le personnel du Louvre, qui interprète le rôle de la Directrice/teur du musée, les enfants construisent une exposition puis jouent à être visiteur, conférencier, gardien, pompier, restaurateur… Galerie d’art municipale 16 allées Aristide Briand 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France 01 60 89 88 92 [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 89 88 92 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T09:00:00+02:00 – 2023-07-03T16:30:00+02:00

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T16:30:00+02:00 ©musée du Louvre Détails Catégories d’Évènement: Corbeil-Essonnes, Essonne Autres Lieu Galerie d'art municipale Adresse 16 allées Aristide Briand 91100 Corbeil-Essonnes Ville Corbeil-Essonnes Departement Essonne Lieu Ville Galerie d'art municipale Corbeil-Essonnes

Galerie d'art municipale Corbeil-Essonnes Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/corbeil-essonnes/

« Louvre à jouer » Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes 2023-07-03 was last modified: by « Louvre à jouer » Galerie d’art municipale Corbeil-Essonnes Galerie d'art municipale Corbeil-Essonnes 3 juillet 2023