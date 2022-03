Galerie d’Art de Villefranche : conférence d’histoire de l’art sur Léonard de Vinci Villefranche-du-Périgord Villefranche-du-Périgord Catégories d’évènement: Dordogne

Villefranche-du-Périgord Dordogne Villefranche-du-Périgord Mercredi 30 mars 2022 à 17h30 à la galerie d’art de Villefranche-du-Périgord :

Conférence d’histoire de l’art sur Léonard de Vinci

Mystère et éclectisme : scruter le comment par Geneviève Besse-Houdent, historienne de l’art, écrivaine, conférencière.

Conférence suivie d’un apéritif

prix : 10 euros (scolaires : gratuit)

