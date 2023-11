Exposition photos de Myriam Mayet Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Jargeau Catégorie d’Évènement: Jargeau Exposition photos de Myriam Mayet Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Jargeau, 8 décembre 2023, Jargeau. Exposition photos de Myriam Mayet 8 – 23 décembre Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Voir https://www.juli9anne.com/ Myriam Mayet présente « Un si doux silence » à la galerie Corbeau Rouge du 8 au 23 décembre 2023, une série de photographies mettant en scène des personnages fictifs miniatures dans l’espace du réel. Troublants de poésie, les visuels nous confondent entre la photo et la peinture. Douceur et précision se révèlent avec la technique du Bokeh, ce rendu flou hors du champ de focalisation du sujet de l’artiste. Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue 30 Grande-rue, Jargeau Jargeau [{« type »: « link », « value »: « https://www.juli9anne.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « corbeaurouge.contact@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T15:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00 FMACEN045V509BRC Corbeau rouge Détails Catégorie d’Évènement: Jargeau Autres Lieu Galerie d'art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Adresse 30 Grande-rue, Jargeau Ville Jargeau Lieu Ville Galerie d'art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Jargeau latitude longitude 47.866415;2.121498

