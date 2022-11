Exposition : Entre-deux Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Jargeau Catégorie d’évènement: Jargeau

Exposition : Entre-deux Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue, 3 décembre 2022, Jargeau. Exposition : Entre-deux 3 – 31 décembre Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Exposition de Cédrick Vannier Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue 30 Grande-rue, Jargeau Jargeau Exposition de Cédrick Vannier, œuvres inédites.

« Je peins l’humain et son environnement, en utilisant la photographie et la vidéo. J’ ai abordé dans un premier temps mes sujets de façon objective, cherchant alors à capturer des formes, des postures, dans des représentations brutes de scènes ordinaires, parfois inspirées de la peinture classique en mettant en avant l’expérience rétinienne de la matière, la recherche d’une écriture picturale. Je m’interroge par la suite sur l’innovation mimétique, en explorant divers possibilités de « cassures » avec le réel (superposition, repentir, traitement, cadrage), puis sur la notion de hiérarchie interne au tableau. Mon travail est ainsi en constante métamorphose. » Cédrick Vannier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-31T18:00:00+01:00 Corbeau Rouge – Cédrick Vannier

Détails Catégorie d’évènement: Jargeau Autres Lieu Galerie d'art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Adresse 30 Grande-rue, Jargeau Ville Jargeau lieuville Galerie d'art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Jargeau

Galerie d'art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Jargeau https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jargeau/

Exposition : Entre-deux Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue 2022-12-03 was last modified: by Exposition : Entre-deux Galerie d’art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue Galerie d'art Corbeau Rouge, 30 Grande-rue 3 décembre 2022 30 Grande-rue Jargeau Galerie d'art Corbeau Rouge Jargeau

Jargeau