Les travaux des stagiaires d’Emmanuel PAJOT GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Les travaux des stagiaires d’Emmanuel PAJOT GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY, 16 juin 2023, Erquy. Les travaux des stagiaires d’Emmanuel PAJOT 16 – 25 juin GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY Entrée libre et gratuite Emmanuel Pajot, artiste peintre professionnel résident à St Brieuc organise depuis plusieurs années des ateliers de pratiques artistiques à destination de nombreux publics.

Dans un style Pop/ Graffiti ces ateliers se déroulent en milieux scolaires, centres sociaux, de loisirs, en maisons d’arrêts, résidences seniors, auprès d’associations d’insertion de mineurs non accompagnés etc…Emmanuel Pajot est également intervenant régulier en IME ( St Cast le Guildo ) et MAS ( Hilllion).

L’exposition des stagiaires a lieu tous les ans dans un lieu différent. Après Langueux, c’est la galerie d’Erquy qui accueille ce temps forts. L’artiste est en effet intervenu cette année à la médiathèque « Le blé en herbe » et auprès de tous les élèves de l’école Jospeh Erhel.

Un temps important souligne Emmanuel Pajot :

« C’est l’occasion de se faire rencontrer autour de l’art et d’un projet artistique des personnes qui ne se côtoient pas dans leur quotidien. » Vernissage le vendredi 16 juin à 18h00 GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY ERQUY Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T10:30:00+02:00 – 2023-06-16T12:30:00+02:00

2023-06-25T15:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00 peinture collage

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY Adresse ERQUY Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY Erquy

GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Les travaux des stagiaires d’Emmanuel PAJOT GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY 2023-06-16 was last modified: by Les travaux des stagiaires d’Emmanuel PAJOT GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY 16 juin 2023 Erquy GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY Erquy

Erquy Côtes-d'Armor