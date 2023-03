Focus … Repères GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY, 5 mai 2023, Erquy.

Focus … Repères 5 – 21 mai GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY Entrée libre et gratuite

FOCUS

Eric HUBERT a une approche de la peinture résolument contemporaine où la couleur tient une place de choix.

Sa peinture ne représente pas, il s’agit de dépasser les apparences, d’évoquer, dans le sens où la matière plastique est convoquée pour mettre en forme une proposition visuelle qui peut sembler familière, mais qui finalement trace des chemins alternatifs.

Les grands formats accrochent le regard, et on est ensuite amené à s’attarder, à se perdre dans ses matières riches et subtiles.

L’oeil perçoit progressivement les détails.

La couleur est ancrée profondément et fait partie de la recherche et de l’évolution permanente de sa peinture.

Eric Hubert souhaite toujours travailler avec les éléments plastiques les plus simples, mais qui sont pour lui les plus essentiels. Détaché de l’artifice de la perspective, il tente ainsi de questionner l’espace autrement.

Après une période où la géométrie s’affirmait pleinement, les lignes s’adoucissent graduellement , tout en gardant une composition forte.

La vision architecturale laisse plus de place aux formes « organiques », issue d’un processus de focalisation.

Une proposition à la fois forte et sensible qui laisse des traces.

ALY

Repères … le titre de cette exposition s’est imposé comme une évidence. Dans un monde plus que jamais incertain, où nos intangibles sont questionnés, nos fondamentaux bousculés, nos âmes chahutées et où nos lignes de force deviennent nos lignes de vie.

Et c’est bien à un repérage que nous invite ALẎ, à une auscultation en vue d’identifier en nous-mêmes ces intangibles, cet ancrage, ce qui parle au coeur de façon certaine, ferme et univoque.

Parole portée dans la matière, encrée au coeur du bois, des argiles, de l’acier ou du bronze, le propos est d’incarner les élans d’une humanité en recherche éternelle d’elle-même. Le titre des oeuvres en est témoin : Transmettre, Le Doute, L’Ecume des Jours, Fraternité… témoin aussi l’élan généreux, le mouvement avec lequel les pièces sont sculptées.

Entre joie et profondeur, légèreté et gravité, avec tendresse, poésie et obstination, ALẎ nous propose de nous laisser porter vers nos essentiels partagés.

Restituer – ce que notre corps expose, dévoile de nos intériorités, de nos tensions – c’est ce que propose ce travail qui explore tout autant l’outrance des formes dans la série Gros Pieds, que la force de la ligne la plus simple dans les nouvelles créations de cadres ou encore l’élan primesautier du Grand Poucet.

Exposées et réunies pour la seconde fois, les plus belles pièces de l’artiste malouine viennent solliciter rêve, tendresse ou réflexion.

Sélection Sensible de Sculptures Signifiantes

vernissage le vendredi 5 mai à 18h00

ouverture les samedis, dimanches et jours feriés

GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY ERQUY Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T18:00:00+02:00 – 2023-05-05T19:00:00+02:00

2023-05-21T15:00:00+02:00 – 2023-05-21T18:00:00+02:00

exposition sculpture