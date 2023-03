Au gré des caps GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Au gré des caps GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY, 22 avril 2023, Erquy. Au gré des caps 22 avril – 1 mai GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY Entrée libre et gratuite Quatre artistes : un collectif à Erquy Nos caps, artistiques ou géographiques, dirigent nos créations vers des destinations connues ou encore ignorées. L’inspiration naît au gré des caps et des criques, sur le motif ou à l’atelier. La lumière, le vent, le minéral et le végétal – mais aussi les rencontres avec des bâtiments insolites – vont orienter nos gestes d’artistes vers les points forts, les formes révélées par les paysages du Cap d’Erquy au Cap Fréhel.

Notre proposition pour la galerie municipale Bernard Nonnet d’Erquy est double : une base d’œuvres exposées dès le premier jour et l’ajout, au fil des jours, de nouvelles créations réalisées lors de notre séjour.

Quatre artistes issues de l’Ecole des Beaux-Arts de Versailles, nos médiums sont variés et les cimaises de la galerie verront se côtoyer de la peinture, de la photographie, du dessin, de la gravure sur aluminium, du collage…

Isabelle Courtois-Lacoste – Rose-Garance Berri – Christine Leepinlauski – Nathalie Houdebine

vernissage le samedi 22 avril à 17h00

finissage le dimanche 30 avril à 17h00 GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY ERQUY Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:30:00+02:00 – 2023-04-22T12:30:00+02:00

2023-05-01T15:00:00+02:00 – 2023-05-01T18:00:00+02:00 peinture sculpture

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY Adresse ERQUY Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY Erquy

GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

Au gré des caps GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY 2023-04-22 was last modified: by Au gré des caps GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY 22 avril 2023 Erquy GALERIE D'ART BERNARD NONNET ERQUY Erquy

Erquy Côtes-d'Armor