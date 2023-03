La Palette, exposition GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY, 7 avril 2023, Erquy.

La Palette, exposition 7 – 16 avril GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY entrée libre et gratuite

La Palette, association d’arts plastiques d’Erquy créée en 1994, propose des ateliers et des cours encadrés par 5 intervenants :

• Penture à l’huile ou acrylique

• Aquarelle

• Dessin

• Pastel sec

• Modelage

Certains ateliers sont libres au niveau du sujet, d’autres sont imposés notamment en dessin et aquarelle. Chacun et chacune peut trouver un module qui lui correspond le mieux. Nous organisons également des stages en extérieurs à la journée. Une exposition à la galerie d’art est organisée tous les ans ainsi qu’un marché au peintre sur le port au mois d’août.

Nous osons dire que tout le monde peut peindre et les débutants se fondent très vite parmi les plus aguerris et progressent très très vite.

vernissage le vendredi 7 avril à 18h00

GALERIE D’ART BERNARD NONNET ERQUY ERQUY Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T18:00:00+02:00 – 2023-04-07T19:00:00+02:00

2023-04-16T15:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00

