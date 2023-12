Exposition peinture de Boco Galerie d’Art Athéna Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor Exposition peinture de Boco Galerie d’Art Athéna Binic-Étables-sur-Mer, 20 avril 2024, Binic-Étables-sur-Mer. Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-05-26 19:00:00 . Né en 1945 à Nantes. L’univers de Boco : le bleu outre-mer, les pignons blancs des maisons des côtes bretonnes. Une lumière qui vous fascine !… Son œuvre dégage une sérénité et un amour profond de la Bretagne. Ouvert tous les jours de 15h à 19h. Sur RDV le matin, fermeture hebdomadaire le mercredi. Entrée libre. .

Galerie d’Art Athéna Quai Jean Bart Binic

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Code postal 22520 Lieu Galerie d'Art Athéna Adresse Galerie d'Art Athéna Quai Jean Bart Binic Ville Binic-Étables-sur-Mer Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Galerie d'Art Athéna Binic-Étables-sur-Mer Latitude 48.6015226 Longitude -2.8238923 latitude longitude 48.6015226;-2.8238923

Galerie d'Art Athéna Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/binic-etables-sur-mer/