Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-03-10 . Artiste Peintre – Portraits – Intérieurs – Aviation – Automobile – Peintures à l’huile sur toile. .

Galerie d’Art Athéna Quai Jean Bart

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

