Galerie d’Alfred Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, mercredi 6 mars 2024.

Galerie d’Alfred Exposition du photographe FabienTraisnel 6 – 28 mars Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T09:00:00+01:00 – 2024-03-06T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T09:00:00+01:00 – 2024-03-28T18:30:00+01:00

La Galerie d’Alfred expose Fabien Traisnel

« C’est arrivé près de chez toi ». La vie sauvage à portée de main. Presque sous ton nez, la vie sauvage prend place. Côtoyant béton et lumières artificielles, elle défend son territoire. Si l’on prend le temps de ralentir, d’ouvrir les yeux un peu plus que d’ordinaire, de modifier notre chemin habituel, alors on peut contempler cette faune et cette flore qui continuent d’exister autour de nous.

Rendez-vous du mercredi 6 au jeudi 28 mars pour découvrir cette exposition au Centre Alfred-de-Vigny.

Un vernissage aura lieu le mercredi 6 mars à 18h.

Renseignements :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny 24 avenue du Lycée78960 Voisins-le-Bretonneux Voisins-le-Bretonneux 78960 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chezalfed.info »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130436585 »}] [{« link »: « mailto:alfreddevigny@chezalfred.info »}, {« link »: « http://www.chezalfred.info »}]

exposition photographie