Découvrez une exposition pluridisciplinaire 15 – 17 septembre Galerie Courant d’Art Gratuit. Entrée libre.

L’association Courants d’Art a été créée en 2020, afin de promouvoir des évènements artistiques et culturels en milieu rural, en valorisant les richesses du territoire (expositions, concerts, arts de la rue, dégustation de produits régionaux…).

Elle est située à Curzay-sur-Vonne dans la Vienne, connue pour son musée du vitrail, qui est installé dans la partie non cultuelle de l’église Saint-Martin, et son château hôtel-restaurant.

L’association a aussi une galerie d’exposition, installée dans l’atelier de vitraux « In Vitraux Veritas » de Serge Elphege, qui a ouvert ses portes en 2019 à côté du musée.

La galerie organise de juin à septembre des expositions à titre gracieux de créateurs issus de différents domaines artistiques, aussi variés que la sculpture, la peinture, les arts du verre, la photographie etc.

Venez découvir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cet atelier d’art qui a tout pour vous surprendre.

L'association a pour but le développement culturel, en zone rurale notamment, par une riche programmation et pluridisciplinaire. Découvrez à la galerie Courant d'Art des artistes contemporains et nos expositions, de peintures, de photographies, de sculptures et d'objets d'art.

