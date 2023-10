Exposition : « Natures vives » Galerie Corinne Le Monnier, 149 Rue Victor Hugo Le Havre, 4 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

La Galerie Corinne Le Monnier vous invite à découvrir l’exposition « Natures vives » du 4 novembre au 5 décembre 2023.

Venez admirer les ouvres de Pascal Follet, James MacKeown et Oleg Batrakov..

Vendredi 2023-11-04 fin : 2023-12-05 . .

Galerie Corinne Le Monnier, 149 Rue Victor Hugo

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Galerie Corinne Le Monnier invites you to discover the exhibition « Natures vives » from November 4 to December 5, 2023.

Come and admire works by Pascal Follet, James MacKeown and Oleg Batrakov.

La Galerie Corinne Le Monnier le invita a descubrir la exposición « Natures vives » del 4 de noviembre al 5 de diciembre de 2023.

Venga a admirar las obras de Pascal Follet, James MacKeown y Oleg Batrakov.

Die Galerie Corinne Le Monnier lädt Sie ein, die Ausstellung « Natures vives » vom 4. November bis 5. Dezember 2023 zu entdecken.

Bestaunen Sie die Werke von Pascal Follet, James MacKeown und Oleg Batrakov.

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche