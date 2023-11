Cet évènement est passé Exposition : l’Abstrait Galerie Corbeau Rouge Exposition : l’Abstrait Galerie Corbeau Rouge, 11 novembre 2023, . Exposition : l’Abstrait 11 – 30 novembre Galerie Corbeau Rouge Voir https://www.juli9anne.com/ Retrouvez dès à présent les nouvelles peintures de Julie Anne, directrice de la galerie d’art de Jargeau, le Corbeau Rouge, sur le thème de l’abstrait. Galerie Corbeau Rouge 30 Grande Rue, Jargeau [{« type »: « link », « value »: « https://www.juli9anne.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « juli9anne@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

2023-11-30T15:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00

Galerie Corbeau Rouge
30 Grande Rue, Jargeau

