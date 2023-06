Exposition : Didier Thiault Galerie Corbeau Rouge Exposition : Didier Thiault Galerie Corbeau Rouge, 23 juin 2023, . Exposition : Didier Thiault 23 juin – 23 juillet Galerie Corbeau Rouge Voir https://www.juli9anne.com/ Didier Thiault nous vient du sud de la France et habite à Orléans depuis 3 ans.

C’est la première fois dans sa carrière significative d’artiste que vous aurez l’occasion de voir son travail, ses œuvres, dans notre région.

Récompensé du premier prix de peinture au salon international de Saint-Tropez en 2006, Didier Thiault est un peintre reconnu mais aussi un professeur d’art qui continue aujourd’hui à partager ses connaissances et ses visions de l’art. Galerie Corbeau Rouge 30 Grande Rue, Jargeau [{« type »: « link », « value »: « https://www.juli9anne.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « juli9anne@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T14:00:00+02:00 – 2023-06-23T19:00:00+02:00

2023-07-23T14:00:00+02:00 – 2023-07-23T19:00:00+02:00 FMACEN045V5099SV Corbeau rouge Détails Autres Lieu Galerie Corbeau Rouge Adresse 30 Grande Rue, Jargeau Lieu Ville Galerie Corbeau Rouge

Galerie Corbeau Rouge https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//