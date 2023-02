Métiers d’Art en bord de Loire Galerie Confluence des Arts, 1 avril 2023, Savennières.

Démonstrations de métiers d’art et exposition à Savennières

Galerie Confluence des Arts 12 rue de la Motte 49170 Savennières Savennières 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’association Confluence des Arts pousse les murs de sa galerie et vous propose un parcours au cœur de la “Petite Cité de Caractère” de Savennières.

Venez rencontrer les artisans du collectif Confluence des Arts et leurs invités, autour d’expositions et de démonstrations les samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 18h.

La galerie Confluence des Arts (12 rue de la Motte), organisatrice de l’événement, sera ouverte. Dominique Jullien, photographe et membre de l’association, et Sarah Arou, peintre invitée à la galerie, vous présenteront la nouvelle exposition.

Vous pourrez aussi assister à des démonstrations de la feutrière Claudie Henique-Au coin du feutre.

En déambulant dans les autres lieux du parcours, découvrez différents savoir-faire d’artisans d’art :

bijouterie-joaillerie (Marie Mauffet – L’étoile Carrée et Cléo Amalric), forge-coutellerie (Samiforge), sculpture sur pierre (Mathieu Ferré), céramique (Perrine Gicquel et Lucille Midy – LuM Céramique), gravure (Camille Grall), vannerie (Vanessa Benatre), tapisserie (Sophie Gaborit), restauration de tableau (Emilie Floury-Opus Restaurem) et encore d’autres surprises à découvrir dans le programme détaillé sur nos réseaux.



