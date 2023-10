Cet évènement est passé Jozef Bonnot, L’Eldorado de Bonnot Galerie Collégiale Lille Catégories d’Évènement: Lille

Jozef Bonnot, L'Eldorado de Bonnot Galerie Collégiale Lille, 18 mai 2019, Lille. Jozef Bonnot, L'Eldorado de Bonnot 18 mai – 9 juin 2019 Galerie Collégiale Bonnot travaille autour de thèmes chargés d'Histoire : tout est prétexte à peindre, paysages, silhouettes, têtes, crânes objets, animaux, végétaux. Il crée des peintures puissantes et dynamiques, qui résonnent et imposent leur présence. Galerie Collégiale 15 rue de Seclin 59000 Lille Lille 59000 Lille Nord Hauts-de-France

