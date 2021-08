Galerie Colette Lhostis expose Guillemette Clément Plougrescant, 21 août 2021, Plougrescant.

Galerie Colette Lhostis expose Guillemette Clément 2021-08-21 16:30:00 – 2021-08-27 19:30:00

Plougrescant Côtes d’Armor Plougrescant

Un appareil photo sert à enregistrer des images, les yeux regardent ce qui les entourent. Au début les miens voyaient des sapins puis des immeubles, depuis 7 ans ils voient la mer et la campagne bretonne.

La nature est à la disposition du regard dont l’appareil est le serviteur. Depuis 40 ans la photo fait partie de ma vie, Plougrescant et sa région attirent ma nature et mes yeux s’arrêtent sur ce qu’elles me proposent.

decophot@gmail.com

Un appareil photo sert à enregistrer des images, les yeux regardent ce qui les entourent. Au début les miens voyaient des sapins puis des immeubles, depuis 7 ans ils voient la mer et la campagne bretonne.

La nature est à la disposition du regard dont l’appareil est le serviteur. Depuis 40 ans la photo fait partie de ma vie, Plougrescant et sa région attirent ma nature et mes yeux s’arrêtent sur ce qu’elles me proposent.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par