Dynamo c’est un cœur gros comme un aller et retour vers le soleil.

Elle est mandatée par la fée des montagnes imaginaires pour transmettre aux enfants de la terre la façon de garder son âme d’enfant pour toute sa vie.

Mais ça, c’est sans compter sur Norbert, son petit animal de compagnie qui veut faire parti du spectacle….malgré Dynamo….

De 4 à 10 ans.

Réservation et inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Croisic sur place ou par téléphone. Dans la limite des places disponibles.

Repli à la salle Jeanne d’Arc, en cas de mauvais temps.

2023-08-16T11:00:00+02:00 – 2023-08-16T12:00:00+02:00

