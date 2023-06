Spectacle – Pom Clown Galerie Chapleau Le croisic, 19 juillet 2023, Le croisic.

Spectacle – Pom Clown Mercredi 19 juillet, 11h00 Galerie Chapleau Inscription: 0

UN, fin, malin, élégant joue à la trompette le Nocturne en Eb majeur de Chopin, pour récolter quelques pommes quand DEUX arrive. Gros et simplet, aux allures d’épouvantail, il traine sa brouette, pour semer ses pommes de terre et perturbe UN.

UN et DEUX se rencontrent et s’affrontent, tentent de fraterniser et de négocier. Ils jouent au plus fort et au plus malin, au plus gentil et au plus méchant.

Malgré les entourloupes et les conflits, malgré leurs dissemblances, UN et DEUX font la paire, ils s’assemblent et se ressemblent, rient et s’amusent. Ils deviennent de bons amis, copains comme cochons et décident de s’unir pour partir à l’aventure!

Ce spectacle raconte une rencontre, une de celles que les enfants vivent tous les jours dans la cour de récré ; l’apprentissage et la découverte de l’autre. Car qu’on soit gros ou petit, comme chantaient Laurel et Hardy, cela n’empêche pas d’être de bons amis.

Réservation et inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Croisic sur place ou par téléphone.

Ouverture des réservations le 1er juin 2023.

Repli à la salle Jeanne d’Arc, en cas de mauvais temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

