Exposition « La vie évidée » par Thomas Oblomo.

Résidence d'artiste de l'artiste Thomas Oblomo. L'artiste se définit ainsi : Ma pratique s'ancre d'abord dans l'observation du monde qui m'entoure, que j'analyse quotidiennement dans des carnets de croquis. À la manière d'un sculpteur, j'observe la réalité sous le prisme des relations entre les vides et les pleins. Il en résulte des oppositions entre formes et contre-formes qui laissent apparaître un monde en dentelle, comme évidé. Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic

2023-07-13 – 2023-08-20

