Concert – Chams Trio Galerie Chapleau Le croisic, 9 juillet 2023, Le croisic.

Concert – Chams Trio Dimanche 9 juillet, 18h00 Galerie Chapleau Gratuit: 0

Mohammed Kahla (oud), Jihad Shouibi (percussions,contrebasse et piano), Sarah Colomb (violon).

Chams Trio est un trio franco-palestinien (oud, violon, percussions) reprenant des chansons et compositions du Moyen-Orient.

Crée à Ramallah (Cisjordanie) en 2022, le Chams trio est issu de la rencontre entre une violoniste tourangelle, Sarah Colomb et les musiciens palestiniens Mohammed Kahla au oud et Jihad Shouibi aux percussions. Tous sont musiciens et enseignants et ont participé à des activités musicales et pédagogiques initiées par l’association Al Kamandjati (qui développe l’enseignement musical en Palestine). Les trois musiciens revisitent des chansons populaires du Moyen-Orient, de Fairouz à Mohammed Abdel Wahab, des compositions originales de Mohammed Kahla et des thèmes instrumentaux issus de la tradition savante.

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-chams-trio-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T18:00:00+02:00 – 2023-07-10T04:00:00+02:00

2023-07-09T18:00:00+02:00 – 2023-07-10T04:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE