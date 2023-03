Exposition ‘Paysages Originels’ Galerie Chapleau, 12 avril 2023, Le croisic.

Sophie de Sagazan est surtout connue pour ses peintures à l’huile de paysages exotiques et brumeux de la côte Basque. L’artiste voyage entre réel et imaginaire en grands et petits formats, sur toile et fresque murale. Par des jeux de glacis à l’huile, elle multiplie et superpose les plans, les nuances de couleurs, les effets flous pour donner sa profondeur à l’œuvre. Dans son observation de la nature, elle nous invite à la rêverie. A observer la couleur du silence. A nous plonger dans un voyage intérieur, à la recherche d’une vérité, d’une pureté originelle, afin de dévoiler ce qui nous dépasse et nous émeu.

Dans cette nouvelle exposition, elle revisite les paysages du pays du sel ; la côte sauvage ; la presqu’île guérandaise ; et particulièrement le Croisic, où elle garde tous ses souvenirs d’enfances.

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:30:00+02:00 – 2023-04-12T17:30:00+02:00

2023-04-26T14:30:00+02:00 – 2023-04-26T17:30:00+02:00

CULTURE EXPOSITION