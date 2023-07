Corps et Âme Galerie Cezar Arles, 3 juillet 2023, Arles.

Corps et Âme 3 – 9 juillet Galerie Cezar Entrée libre

Bienvenue à l’ouverture de la galerie de l’incroyable collection de photographies de Stuart Lawson mettant en valeur la beauté et le talent des danseurs, des sportifs et des musiciens. Le style unique de Stuart d’imagerie accélérée et stroboscopique vibrante capture l’émotion et l’essence de ses sujets comme aucun autre. Sa collection de ballets a été exposée dans de prestigieuses galeries du monde entier, dont la Russie, Dubaï et la France.Le projet de six ans de Stuart sur la vie dans les coulisses des compagnies de ballet a donné lieu à trois publications détaillées, nous donnant un aperçu du monde du ballet au-delà de la scène. Son travail actuel comprend la capture de l’essence des sportifs, des femmes et des musiciens.

Photographe amateur de longue date, Stuart a eu l’occasion de documenter les coulisses des ballets Perm, Stanislavski et Nemirovich-Danchenko, produisant trois livres et aboutissant à une exposition majeure à l’hôtel Ararat Park Hyatt à Moscou. La nouvelle collection pour « Dancers Soul » Dubai a été créée en studio avec des danseurs du Ballet Bolchoï.

D’origine britannique, il vit depuis 2022 en France, où il poursuit son travail en studio en documentant les célébrités.

Galerie Cezar 22, rue du 4 Septembre, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 72 76 54 32 [{« type »: « email », « value »: « Danbartoli11@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:30:00+02:00 – 2023-07-03T12:30:00+02:00

2023-07-09T17:00:00+02:00 – 2023-07-09T20:00:00+02:00

Corps Âme Danse Légèreté

Stuart Lawson