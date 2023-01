Autour de Barbara Rose galerie Ceysson & Bénétière, 28 janvier 2023, Paris.

Autour de Barbara Rose Samedi 28 janvier, 15h00 galerie Ceysson & Bénétière

Entrée libre

Un après-midi de discussions, témoignages autour de l’historienne d’art et critique Barbara Rose (1936-2020)

galerie Ceysson & Bénétière 23 rue du Renard, Paris 4e Quartier Saint-Merri Paris 75004 Île-de-France [{“link”: “https://www.inha.fr/_resources/AGENDA/2022-2023/CP_Don_Barbara_Rose.pdf”}]

En partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art – Archives de la critique d’art, à l’occasion de la sortie du livre Barbara Rose : un sourire critique et de l’exposition Dans la ligne de mire de Barbara Rose : Nancy Graves, ORLAN, Jean-Pierre Pincemin, Bernar Venet, la galerie Ceysson & Bénétière organise un après-midi de discussions, témoignages autour de l’historienne d’art et critique Barbara Rose. L’évènement coïncide aussi avec l’entrée du fonds Barbara Rose dans la collection Archives de la critique d’art de l’Institut national d’histoire de l’art à Rennes.

Promouvoir et défendre les artistes, c’est l’œuvre d’une vie, et par tous les moyens : enseignement, journalisme, commissariat d’exposition, films sur l’art. Barbara Rose a toujours assumé l’ambiguïté de sa position entre historienne et critique d’art. Membre du comité de lecture de Artforum et Partisan Review, chroniqueuse pour New York Magazine et Vogue, rédactrice en chef du Journal of Art, elle était auteure de monographies (Frankenthaler, Oldenburg, Abakanowicz, Rueda) aussi bien que commissaire, notamment de la première rétrospective de Lee Krasner, d’une rétrospective des dessins de Robert Morris, de l’exposition Le Monochrome depuis Malévitch. Elle a collaboré avec François de Menil et Philip Glass pour faire le film North Star: Mark di Suvero. Ensuite, elle produit et réalise Lee Krasner: The Long View, Tanya Grosman: a life with painters and poets et Art / Work / USA.

L’exposition Painting after Postmodernism, montrée en Belgique, Italie et Espagne entre 2017 et 2018 témoigne de sa dernière bataille contre le formalisme et l’idéologie qui obstruaient à ses yeux la réception lucide et généreuse de l’art contemporain.

Programme

Visite libre de l’exposition Dans la ligne de mire de Barbara Rose

15 heures – Mots d’accueil et remerciements de Bernard Ceysson.

– Présentation de l’ouvrage Barbara Rose : un sourire critique publié par les éditions Ceysson, dans la collection « L’Âge Moderne ».

– Projection d’extraits du film de Teri Wehn-Damisch sur la dernière exposition de Barbara Rose, Painting after Post-Modernism: Belgium-USA (2018).

– Connexions Notes : communications brèves de jeunes chercheurs.

– Discussion « Barbara Rose à l’œuvre » entre :

Teri Wehn-Damisch (réalisatrice et productrice, lauréate du prix Charles Brabant de la Scam 2022, elle a rencontré Barbara Rose à New York en 1964 à la galerie Sydney Janis),

Margit Rowell (historienne d’art et conservatrice, publie cette année chez Phaidon une monographie sur Luciano Fabro, elle a rencontré Barbara Rose en 1969 à Minneapolis)

et Gladys Fabre (historienne d’art et commissaire spécialisée dans le modernisme et l’avant-garde du XXe siècle, elle a rencontré Barbara Rose en 1972 chez Margit Rowell).

– La place du fonds d’archives Barbara Rose dans la collection INHA – Archives de la critique d’art présentée par Antje Kramer-Mallordy, directrice des Archives de la critiques d’art.

Pour en savoir plus sur le fonds d’archives Barbara Rose de la collection Archives de la critique d’art de l’Institut national d’histoire de l’art, n’hésitez pas à télécharger le communiqué de presse.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T15:00:00+01:00

2023-01-28T19:00:00+01:00

Barbara Rose © Gladys Fabre,1997