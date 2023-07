Claudi Casanovas / Claude Champy / Bernard Dejonghe, La terre à échelle humaine (sculpture céramique). Galerie Capazza Nançay, 17 septembre 2023, Nançay.

Claudi Casanovas / Claude Champy / Bernard Dejonghe, La terre à échelle humaine (sculpture céramique). Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h30 Galerie Capazza Adultes : 6 € / étudiants et demandeurs d’emploi : 4 € / jusqu’à 6 ans : gratuit / groupes (10 personnes et plus) : 5 €

« Claudi Casanovas, Claude Champy et Bernard Dejonghe sont des pairs, qui se respectent et qui s’estiment. Ils sont reliés par des fondements qui habitent leur pratique artistique : le rapport à la géologie, à une forme de tellurisme, à l’étude du matériau et de la matière, à la place offerte au feu.

Ce sont des chercheurs, des hommes engagés à creuser un sillon, inexorablement. Non pas pour être marquants, mais pour marquer. Marquer la terre de leurs gestes, modeler, presser, griffer, superposer, gratter, couper, émailler… être à la fois dedans et dehors, habiter l’espace offert par l’œuvre en devenir.

Leurs oeuvres nous offrent un trait d’union entre l’homme et la nature, elles nous relient à quelque chose qui nous dépasse… une vibration, un sentiment intérieur d’être enfin en lien avec le dessus ou le dessous, au choix …/…

Voilà pourquoi nous sommes farouchement heureux de rassembler ces trois figures majeures de l’art contemporain, car finalement ce sont des artistes qui ont fait le choix de rester à échelle humaine. Ils sont à la fois géants et minuscules, et ils en ont conscience… quoi de mieux comme exemple de vie ? » – Laura Capazza-Durand

Située en Sologne mystérieuse, la Galerie Capazza, patrimoine historique du XVIIe siècle, rattaché au château de Nançay. Dans un cadre exceptionnel de 2000m², sont présentées les œuvres de 90 artistes de notoriété internationale incarnant l'art contemporain dans les registres les plus représentatifs des arts plastiques : peinture, sculpture, estampe, photographie, verre, céramique, orfèvrerie.

Créée en 1975 par Gérard et Sophie Capazza, elle est actuellement animée et gérée par Laura et Denis Capazza-Durand.

© Galerie Capazza