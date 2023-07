Exposition Philippe Charpentier, La vie en couleurs (peinture) Galerie Capazza Nançay, 17 septembre 2023, Nançay.

Exposition Philippe Charpentier, La vie en couleurs (peinture) Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h30 Galerie Capazza adultes : 6 € / étudiants et demandeurs d’emploi : 4 € / jusqu’à 6 ans : gratuit / groupes (10 personnes et plus) : 5 €

Philippe Charpentier est un artiste peintre, graveur et lithographe

né à Paris le 3 mars 1949.

Il vit et travaille à Savigny-en-Sancerre.

Initialement musicien (batterie) dans des groupes de jazz pendant une dizaine d’années (1970-1980), il se consacre dans un second temps entièrement à la peinture, étudiant la peinture et la gravure (dont la technique du carborundum) dans l’atelier de Henri Goetz.

Après une licence de gestion à l’université Paris-Dauphine en 1969-1971, Philippe Charpentier est dans la décennie 1970 batteur dans des orchestres de jazz.

Alin Avila restitue l’empreinte durable sur son expression picturale de sa fréquentation en 1976 de l’académie d’Henri Goetz qui le conduira à abandonner la musique en 1979 pour se consacrer entièrement à la peinture : « Dans l’atelier d’Henri Goetz, il se défait de ses adolescentes manières : figuratives, sombres. Il découvre les couleurs – tons et nuances – et il faudra, pour ses premières oeuvres, évoquer l’influence du métier de la gravure, tandis qu’il frotte ses supports comme le graveur le fait pour polir ses plaques ou bricole des outils afin qu’ils répondent à ses besoins expressifs ».

Sa sélection pour le Prix Fénéon, à la Galerie Katia Granoff en 1981, sa première exposition personnelle et sa première participation au Salon de la Jeune Peinture en la même année sont suivies d’environ 170 expositions personnelles et de plus de 450 expositions collectives en France et dans le monde.

« S’il fallait en faire un inventaire précis, je dirais qu’il y a de la couleur, beaucoup de couleurs, des coulures, des taches, des hachures, des déchirures, des collages, des bombages, des choses repérables et d’autres incertaines.

Je parle ici d’un tableau de Philippe Charpentier, de n’importe quel tableau de Philippe Charpentier.

À première vue, ça paraît un peu confus, un peu chaotique, un peu désordonné, mais on a le sentiment pourtant de ne rien pouvoir y ajouter, ou en retirer ../…

Je repense aux textes qu’écrivait Vassily Kandinsky sur la sonorité des couleurs, sur leur musicalité.

Charpentier fut autrefois musicien de jazz : il jouait de la batterie ; sa peinture en garde ce rythme sans cesse rompu, puis recollé, décalé mais toujours juste.

Elle en garde aussi la violence maîtrisée, l’entrain, le dynamisme. »

Olivier Céna

Galerie Capazza Grenier de Villâtre 1 rue des Faubourgs, 18330 Nançay Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire 02 48 51 80 22 http://capazza-galerie.com https://www.facebook.com/pages/Galerie-Capazza-Art-Contemporain/117146274968557 Située en Sologne mystérieuse, la Galerie Capazza, patrimoine historique du XVIIe siècle, rattaché au château de Nançay.

Créée en 1975 par Gérard et Sophie Capazza, elle est actuellement animée et gérée par Laura et Denis Capazza-Durand. Parking privé Aéroport de Paris Orly (180 km) Aéroport de Tours (110 km) Sortie Autoroute A71 n°4 Salbris (15 km) SNCF Gare de Vierzon (18 km)

