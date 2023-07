Cara Nahaul – « Nocturnes » Galerie Camille Pouyfaucon Paris, 15 septembre 2023, Paris.

Cara Nahaul – « Nocturnes » 15 septembre et 28 octobre Galerie Camille Pouyfaucon

Pour celle-ci, l’artiste a créé un nouveau corpus d’œuvres énigmatiques qui explorent la mémoire, l’histoire personnelle et le temps qui passe. En mettant l’accent sur les paysages et les scènes extérieures isolées, Cara Nahaul continue d’utiliser ses souvenirs comme point de départ, en particulier ses voyages d’enfance dans les pays d’origine de ses parents, la Malaisie et l’île Maurice. Pour la première fois, elle présente également des peintures de scènes beaucoup plus proches de chez elle, où elle vit au Royaume-Uni.

Le titre de l’exposition, « Nocturnes », fait référence à une composition musicale qui reflète la sombre atmosphère et le caractère éphémère de la nuit. Nahaul a été attirée par ce thème évocateur pour capturer la nature fugace de la mémoire et notre lutte pour nous y accrocher alors qu’elle s’estompe inévitablement. La plupart des peintures de Nahaul sont composées à partir de souvenirs ou de photographies, bien que les représentations réalistes ne soient pas sa préoccupation première. L’exposition donne plutôt un aperçu intime de son monde intérieur, animé par un désir ardent de réduire la distance entre les différents endroits qu’elle considère comme son chez-soi.

Les œuvres sont reliées par une absence notable de figures et une palette de couleurs distincte qui illumine les scènes vides qu’elle peint, qui sont immersives et chargées d’une tension silencieuse. L’utilisation de la composition et de la couleur de cette manière permet à Nahaul de s’emparer d’espaces familiers, de les imprégner d’un sens du mystère et de créer quelque chose de nouveau. Le dessin fait partie intégrante de la pratique et du développement de l’artiste, et les peintures apparaissent souvent comme des dessins eux-mêmes, avec des coups de pinceau expressifs et semblables à des esquisses.

Bien que les peintures représentent des lieux et des climats différents, chacune est traitée de la même manière. En passant de scènes de côtes tropicales au jardin de ses parents en Angleterre, les lieux semblent à peine distincts, avec des teintes vibrantes, des ciels expansifs et une végétation riche et dense que l’on retrouve dans les deux cas. Ensemble, les peintures méditent sur le cycle du temps, les paysages étant une métaphore poignante de la croissance et de la décadence. Ces œuvres permettent de se souvenir des endroits où nous sommes allés et des traces que nous laissons derrière nous, en utilisant la mutabilité et le manque de fiabilité de la mémoire pour construire un récit personnel qui s’étend au-delà de la localité.

Galerie Camille Pouyfaucon 19 Rue Guénégaud, 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T11:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-10-28T11:00:00+02:00 – 2023-10-28T19:00:00+02:00