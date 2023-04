Exposition : «Genèse » Galerie Boutique Arts d’ici et d’Ailleurs Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

2023-03-31 10:00:00 – 2023-03-31 19:00:00

Galerie Boutique Arts d’ici et d’Ailleurs 31 rue Caviale

Figeac

Lot . vernissage de l’exposition le vendredi 31 mars de 18 à 20 heures

A l’occasion de cette nouvelle saison, qui sera riche en surprises et rencontres artistiques ! La galerie Arts d’ici et d’ailleurs à Figeac propose une exposition « Genèse » l’occasion de lancer cette nouvelle saison artistique !

Les créations de Céline Fremont, seront exposées en permanence, une réserve de surprises que vous propose la galerie depuis deux années …. Déjà !!!! galerie Arts d’ici et d’ailleurs à Figeac

Galerie Boutique Arts d’ici et d’Ailleurs 31 rue Caviale Figeac

