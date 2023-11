TOULOUSE S’ILLUSTRE GALERIE BOUQUIERES Toulouse, 20 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Une quinzaine d’artistes croquent, dessinent ou peignent leur ville pour une exposition inédite pleine de relief et de sensibilité !.

2023-11-20 fin : 2023-12-09 . .

GALERIE BOUQUIERES Rue Bouquières

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Fifteen artists sketch, draw or paint their city for an original exhibition full of relief and sensitivity!

Una quincena de artistas esbozan, dibujan o pintan su ciudad para una nueva exposición llena de profundidad y sensibilidad

Rund 15 Künstler skizzieren, zeichnen oder malen ihre Stadt für eine neuartige Ausstellung voller Relief und Sensibilität!

Mise à jour le 2023-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE